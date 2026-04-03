Иран сбил американский штурмовик A-10 над Персидским заливом

Иранская армия сбила американский штурмовик A-10, он упал в водах Персидского залива. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC подтвердил потерю самолета. При этом он назвал произошедшее "частью войны".

По данным газеты New York Times, пилот A-10 успел катапультироваться и был спасен. Подробности не уточняются.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.