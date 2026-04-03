Стоимость проезда по МСД будет проиндексирована с 10 апреля

Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) с 10 апреля будет проиндексирована на 4 рубля и в критически загруженные часы по будням составит 19 рублей за участок. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Отмечается, что открытие новых участков МСД улучшило общую связность районов, а маршруты для горожан стали еще удобнее. Кроме того, спрос на диаметр вырос, поэтому на отдельных участках фиксируется увеличение интенсивности движения. Например, с момента открытия участка среднесуточный трафик на Кантемировской улице вырос на 13%, на 6 тысяч автомобилей.

Главная цель – сохранить пропускную способность МСД и обеспечить жителям гарантированное время поездок. Именно поэтому необходимо изменить тариф, указали в департаменте. Но если загрузка дороги уменьшится, то и тариф, соответственно, снизят.

Таким образом, с 10 апреля проезд по МСД по будням с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 составит 19 рублей вместо 15 за участок. При этом проезд останется бесплатным 70% времени суток в рабочие дни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда в 950 рублей не изменится.

Проезд по конкретному участку МСД будет платным, если автомобиль въехал и заехал с участка в платное время. При этом проехать бесплатно по скоростному диаметру могут машины оперативных служб и почты, коммунальная техника, городской транспорт, школьные автобусы, автомобили такси с лицензией Москвы и Подмосковья.

Стоимость всех проездов по МСД суммируется, затем в течение 5 дней автомобилисту выставят единый платеж за день. Оплатить можно при помощи официальных ресурсов: на сайте msd.mos.ru, через приложение "Парковки России", на "Госуслугах", в приложениях "Яндекс Карты", "Навигатор" и "2ГИС", а также в приложениях банков, где указаны данные об автомобиле.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что столичные власти принимают активные меры для решения транспортного вопроса. Мэр напомнил, что с 2010 года число авто в регионе выросло на 3 миллиона, превысив 9 миллионов.

В это же время в столице в 5 раз уменьшилось количество дней, во время которых отмечалось интенсивное дорожное движение с баллом выше 8.

