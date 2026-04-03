Fars: США предложили Ирану перемирие на 48 часов, но Тегеран продолжил удары

Фото: 123RF.com/rarrarorro

Власти США 2 апреля предлагали Ирану через одну из дружественных прекратить огонь на 48 часов. Об этом неназванный источник сообщил агентству Fars.

"Ответ Ирана на это предложение был сделан не в письменной форме, а на поле боя – продолжением тяжелых атак", – говорится в материале.

Издание отмечает, что предложение Соединенных Штатов последовало из-за осложнения ситуации на Ближнем Востоке и наличия у американских военных серьезных проблем.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В марте Штаты передали Ирану план урегулирования конфликта, состоящий из 15 пунктов. Трамп, в свою очередь, заявил, что военная операция против Исламской Республики приближается к завершению.

Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи позже сообщил, что Тегеран получил через посредников предложения по урегулированию конфликта, однако они содержат "чрезмерно жесткие и нелогичные" требования.