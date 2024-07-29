Девять вагонов поезда сошли с рельсов и семь опрокинулись под Волгоградом

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Девять вагонов поезда сошли с рельсов, а семь опрокинулись в результате столкновения с грузовиком в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Сейчас спасатели осуществляют деблокирование пострадавших, число которых составляет, по предварительным данным, свыше 100 человек. Им всем оказывают первую помощь. Других пассажиров доставляют в пункты временного размещения, которые уже готовят в городе Котельниково.

К месту происшествия выдвинулись аварийно-восстановительный и пожарный поезда со станции Максима Горького.

В связи с ЧП под Волгоградом нескольким поездам пришлось изменить маршрут своего следования и проложить путь через станции Куберле, Волгодонская, Морозовская, Петров Вал с выходом на основную дорогу на станции Волгоград. Так, изменения затронули пассажирские составы № 354 и 510, следующие в направлении Имеретинский Курорт – Пермь и Новороссийск – Казань соответственно.

В обратном направлении изменения коснулись пассажирские составы № 127 Красноярск – Адлер и 235 Тында – Анапа. Оба поезда проследовали маршрутом через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская с выходом на основной путь на станции Куберле.

На данный момент сотрудники поездных бригад оказывают помощь пассажирам задержанных поездов. Сведения об изменениях также сообщают гражданам на станциях и вокзалах, а также с помощью СМС-оповещения.

"Уточнить фактическое движение поездов можно по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", – сказано в сообщении пресс-службы РЖД.

Поезд, следующий по направлению Казань – Адлер, сошел с рельсов и опрокинулся в Волгоградской области днем 29 июля. Причиной происшествия стал выезд "КамАЗа" на железнодорожный переезд.

В РЖД уточнили, что водитель грузовика грубо нарушил ПДД, выехав на переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.

Водителя "КамАЗа" уже направили на медосвидетельствование, сообщили СМИ в правоохранительных органах. Специалисты установят, употреблял ли он алкоголь или другие запрещенные вещества перед тем, как сесть за руль.

В результате происшествия пострадали около 140 человек , получив ссадины и ушибы. Из них госпитализированы 16 человек. Среди них – 13 взрослых пассажиров, один ребенок и два проводника. Сейчас на месте происшествия работает свыше 20 бригад скорой помощи. Врачи оказывают помощь всем пострадавшим.

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. Глава РЖД Олег Белозеров взял под личный контроль ситуацию с устранением последствий происшествия. Под его руководством создан оперативный штаб по возобновлению движения на перегоне Гремячая – Котельниково.

