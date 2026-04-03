Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
03 апреля, 20:19

Политика
Главная / Новости /

CBS: один из членов экипажа сбитого над Ираном истребителя США спасен

Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Одного из двух членов экипажа сбитого над Ираном истребителя США спасли. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на американские источники.

По их словам, поиски второго члена экипажа до сих пор ведутся.

По данным телеканала, сбитым истребителем оказался двухместный F-15E. В рамках поисковой операции в центральных и юго-западных районах Ирана заметили самолет C-130 и два вертолета UH-60 Black Hawk.

3 апреля СМИ сообщили, что силы Ирана уничтожили американский истребитель. Журналисты уточнили, что пилот катапультировался, однако мог попасть в плен. В свою очередь, центральный штаб военного командования "Хатам аль-Анбия" сообщал об уничтожении истребителя F-35.

Позже СМИ указали, что поисковая операция США по спасению пилота сбитого истребителя провалилась. Они добавили, что один из вертолетов, участвовавший в мероприятии, был атакован иранскими ПВО неподалеку от границы и покинул зону операции.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика