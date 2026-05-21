21 мая, 12:44

"Аэрофлот" запустит летом дополнительные рейсы между Москвой и Калининградом

Фото: depositphotos/Nordroden

Авиакомпания "Аэрофлот" запустит дополнительные рейсы между Москвой и Калининградом летом 2026 года, сообщает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что с 1 июня авиакомпания открывает ежедневный рейс по указанному направлению с возможностью приобрести билеты по "плоскому" (фиксированному) тарифу. С 1 июля по 31 августа перевозчик будет выполнять на этом же направлении два дополнительных рейса в сутки, также с "плоскими" тарифами.

Новый ежедневный рейс SU1032/1033 по маршруту Москва – Калининград – Москва будет совершаться на самолетах Airbus A321 с 1 июня по 30 сентября включительно. В пиковые летние месяцы – с 1 июля по 31 августа – перевозчик добавит второй ежедневный рейс: SU1012/1013.

Жители Калининградской области и студенты местных вузов очной формы обучения смогут в приоритетном порядке оформлять билеты на дополнительные рейсы по "плоскому" тарифу "Аэрофлота" при условии покупки более чем за 7 дней до даты вылета.

Уточняется, что за неделю до вылета оставшиеся билеты по так называемому плоскому тарифу смогут приобрести все желающие.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" увеличит количество рейсов между Москвой и столицей Республики Мальдивы Мале до девяти в неделю. С 17 июня по 29 августа авиакомпания добавит два дополнительных еженедельных рейса.

