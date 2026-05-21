21 мая, 12:46

Общество
Врач Ярцева: клещедер, мазь от герпеса и антигистаминные должны быть в дачной аптечке

Фото: depositphotos/kubais​

Мазь от герпеса, антигистаминные и специальный клещедер обязательно должны быть в дачной аптечке. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

По ее словам, в первую очередь на отдых за город необходимо взять обезболивающие с парацетамолом или ибупрофеном.

"Это поможет при травмах, растяжениях, головной и зубной боли, а также если поднимется температура", – отметила эксперт.

Антигистаминные тоже важны, поскольку на даче существует риск появления аллергии на ягоды, пыльцу растений, укусы насекомых и другое. Причем, кроме препаратов для приема внутрь, стоит взять мазь для наружного применения, которая поможет снять зуд и отек при каких-либо кожно-аллергических реакциях. 

Также под рукой должны быть антисептики, потому что за городом неизбежно бывают ссадины, раны. Например, стоит положить в аптечку перекись водорода и водный раствор йода. Последний прекрасно обеззараживает и к тому же не щиплет, поэтому им легко будет обрабатывать повреждения на коже даже у детей.
Ирина Ярцева
врач-терапевт, иммунолог

Эксперт добавила, что важно иметь и мазь с пантенолом. Она снимет воспаление и ускорит заживление при ожогах, в том числе солнечных.

"Еще советую приобрести мазь или таблетки от герпеса, потому что вирус легко активируется на солнце или после купания в прохладной воде", – предупредила Ярцева.

Также стоит положить в дачную аптечку стерильные бинты и пластыри плюс приобрести клещедер и не забыть про лекарства, прописанные врачом. Нужно рассчитать, чтобы их хватило на все время пребывания за городом, заключила специалист.

Ранее заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская напомнила, что укус осы или шершня способен вызвать сильную аллергическую реакцию у питомца. Поэтому лучше заранее узнать у ветеринара, какое лекарство и в какой дозировке стоит дать пострадавшему животному.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

