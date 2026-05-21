21 мая, 12:43

Город

В Москве спасли сбежавшего из квартиры нильского крылана

В Москве спасли нильского крылана, который сбежал от хозяев, вылетев в открытое окно квартиры. Об этом сообщает телеканал "360".

Хозяйка крылана по кличке Марс рассказала, что он выбрался из клетки с неисправной щеколдой и улетел. Когда владелица обнаружила пропажу, она написала в районный чат и стала спрашивать людей в окрестностях, видели ли они питомца.

Выяснилось, что он летал на аллее от дома к дому, пугая прохожих. Они вызвали специалистов по рукокрылым, однако Марс улетел в сторону стройки. После этого к его поискам подключились местные жители – они заметили животное у мусорных баков и поймали с помощью коробки.

Сначала его приютила соседка, после чего крылана передали хозяйке. Сейчас он находится дома, с ним все в порядке.

"Кстати, многие путают крыланов с летучими мышами, но, в отличие от них, крыланы фруктоядные. Марсу два года, из которых полтора он живет со мной", – рассказала женщина.

Ранее спасители освободили застрявшую в заборе кошку в подмосковном Ступине. Животное находилось между металлическими прутьями забора и не могло пошевелиться. При этом кошка была настроена агрессивно, поэтому спасателям пришлось действовать очень аккуратно.

