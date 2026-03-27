27 марта, 15:13

В Москве спасли раненых утку и сову

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

В Москве спасли раненых утку и сову. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным департамента, утка запуталась в рыболовных снастях и зацепилась за ветки в поселке Первое Мая. Ее спас водолаз.

В свою очередь, сова ударилась о стену на Южнобутовской улице, из-за чего не смогла взлететь. Пострадавшую птицу заметили прохожие в кустах. Ее удалось спасти с помощью сачка.

Ведомство уточнило, что птиц передали в Центр спасения диких животных.

Ранее в Новороссийске местные жители спасли молодого лебедя, на которого напал другой агрессивный самец. Несколько лет назад на Суджукской лагуне поселилась пара лебедей-шипунов. Дважды у них рождалось потомство, однако в прошлом году из-за морозов яйца замерзли.

Предположительно, самец был расстроен из-за случившегося, потому стал агрессивным и начал гонять других птиц по лагуне. Один из молодых лебедей, не улетевший весной после зимовки, чаще других подвергался нападкам агрессивного сородича. Птицу не подпускали к еде, в связи с чем она начала слабеть.

Во время одной из прогулок местная жительница заметила драку между птицами и решила вмешаться. К спасению пострадавшей птицы присоединились еще три женщины. В настоящее время лебедь содержится в вольере, ведет себя активно. Вскоре его вернут в естественную среду обитания на озеро Абрау-Дюрсо.

