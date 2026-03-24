SCMP: житель Гонконга пострадал во время драки двух коров

24 марта, 11:13

Житель Гонконга пострадал во время драки двух коров

67-летний житель Гонконга пострадал из-за драки двух коров. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на South China Morning Post.

По данным издания, мужчина получил травмы во время схватки двух коров, так как подошел слишком близко к животным. Одна из коров даже сбила его с ног.

В результате бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. У него оказались травмированы пальцы рук и колени.

Журналисты указали, что происшествия с участием животных происходят уже не первый раз в городе. На этой неделе на шоссе Юэн Лонг машина наехала на буйвола. Животное получило травмы, его пришлось усыпить.

Ранее жительница Кузбасса ударила ножом сожителя, который во время ссоры решил уйти от возлюбленной и увести у нее быка. После произошедшего женщина убежала к своей матери, а пострадавший вытащил нож из поясницы, выбросил его и последовал за ней.

Скорую помощь вызвали родственники нападавшей, мужчину госпитализировали. Спустя время пострадавший простил женщину и отказался писать заявление. Однако уголовное дело было доведено до суда. В результате обвиняемой назначили наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора.

Читайте также


Главное

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

