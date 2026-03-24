SCMP: житель Гонконга пострадал во время драки двух коров

Фото: 123RF.соm/svetlana15

67-летний житель Гонконга пострадал из-за драки двух коров. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на South China Morning Post.

По данным издания, мужчина получил травмы во время схватки двух коров, так как подошел слишком близко к животным. Одна из коров даже сбила его с ног.

В результате бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. У него оказались травмированы пальцы рук и колени.

Журналисты указали, что происшествия с участием животных происходят уже не первый раз в городе. На этой неделе на шоссе Юэн Лонг машина наехала на буйвола. Животное получило травмы, его пришлось усыпить.

Ранее жительница Кузбасса ударила ножом сожителя, который во время ссоры решил уйти от возлюбленной и увести у нее быка. После произошедшего женщина убежала к своей матери, а пострадавший вытащил нож из поясницы, выбросил его и последовал за ней.

Скорую помощь вызвали родственники нападавшей, мужчину госпитализировали. Спустя время пострадавший простил женщину и отказался писать заявление. Однако уголовное дело было доведено до суда. В результате обвиняемой назначили наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора.

