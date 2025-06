Ягуар подрался с аллигатором в Бразилии

Видео: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Italo garcia alves

Ягуар подрался с аллигатором в заболоченной местности Пантанал в Бразилии, сообщает портал Need to Know со ссылкой на очевидца произошедшего Итало Гарсию Алвеса.

Мужчина находился в местности с туристической группой, когда им удалось снять на видео драку животных. По словам Алвеса, ягуар сначала взобрался на дерево возле реки, чтобы понаблюдать за аллигаторами. Затем хищник прыгнул на одного из пресмыкающихся, и в воде завязалась драка.

"В этом случае, несмотря на то что кошка смогла моментально подавить аллигатора, в конечном итоге она вскоре упустила добычу", – добавил очевидец.

Он также отметил, что его группа сидела в засаде более 4 часов, чтобы увидеть прыжок ягуара.

