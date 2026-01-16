"Неделя современной музыки" пройдет в Зале "Зарядье"

Фото: foto.mos.ru

С 16 по 20 января на площадке Зала "Зарядье" пройдет третий сезон проекта "Неделя современной музыки", сообщает пресс-служба Зала.

На сцене выступят ведущие коллективы современной музыки вместе с молодыми исполнителями. Сочинения классиков авангарда и нынешних авторов прозвучат в исполнении ансамблей N’Caged, InterText, im SPIEGEL и Hauntology.

"Не вся музыка, написанная сегодня, современна. И наоборот: не вся музыка, написанная давно, устарела. Какие-то вещи после проворота колеса истории возвращаются к нам неожиданно свежо. Колесо слуха проворачивается – и музыка снова становится современной. Коварная современность подстерегает нас даже в душеспасительной старине – будьте осторожны!" – поделился ведущий концертов Богдан Королек.

Цикл мероприятий в Малом зале откроется программой из музыки XX века, включающей произведения Стравинского, Райли, Райха и Андриссена. Второй вечер будет посвящен сочинению Алексея Сысоева.

Затем публика познакомится с работами молодых российских композиторов в исполнении уральского ансамбля современной академической музыки InterText, а также погрузится в концептуальную программу проекта Hauntology.

Третий сезон проекта завершится исполнением произведений Беата Фуррера, Софии Губайдулиной, Джачинто Шельси и Георга Фридриха Хааса.

"Большое счастье выйти на сцену с опытными исполнителями современной музыки: с хором и ансамблем im SPIEGEL. Я верю, что и мы, и слушатели получат большое художественное и интеллектуальное удовольствие на заключительном концерте фестиваля", – рассказал дирижер Иван Худяков-Веденяпин.

За 2 года на площадках Дома музыки и концертного зала "Зарядье" выступили около 30 коллективов со всего мира и свыше 140 зарубежных артистов. В их числе – представители Италии, США, Греции, Ирана, Аргентины и других стран.

Одной из главных задач московской культурной политики является развитие международного сотрудничества. Совместные проекты и гастроли российских и зарубежных артистов позволяют им обмениваться опытом.