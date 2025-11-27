Около 30 зарубежных коллективов выступили в Доме музыки и зале "Зарядье"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 30 коллективов со всего мира и свыше 140 зарубежных артистов выступили в столице за 2 года на площадках Дома музыки и концертного зала "Зарядье". Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

"Среди творческих коллективов есть как хоры, оркестры, так и ансамбли", – заявил руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин.

В Депкульте подчеркнули, что в Доме музыки прошли выступления артистов из Италии, США, Греции, Ирана, Аргентины и других стран. Также свои номера представили такие приглашенные гости, как французский пианист Ричард Клайдерман, бельгийский органист Этьен Валан, британский дирижер Джереми Уолкер, греческий саксофонист Теодор Керкезос, аргентинский танго-исполнитель Гаспар Годой и китайский гитарист Синье Ли.

На площадке зала "Зарядье" организовали концерты артистов Китайского национального центра исполнительских искусств, Вьетнамской национальной академии музыки и Президентского симфонического оркестра Турции. На сцене также выступили скрипач-солист Доменико Нордио из Италии, оперная певица Суми Чо из Республики Корея и оперный певец Эрвин Шротт из Уругвая.

Одной из главных задач московской культурной политики является развитие международного сотрудничества, отметили в департаменте. В ведомстве подчеркнули, что совместные проекты и гастроли российских и зарубежных артистов позволяют им обмениваться опытом друг с другом, расширяют возможности для зрителей и помогают иностранным творческим исполнителям выступать на современных столичных площадках.

Ранее сообщалось, что американский рэпер French Montana выступит в Москве на площадке VK Stadium. Концерт запланирован на 23 апреля 2026 года.