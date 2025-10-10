10 октября, 05:50Политика
Ким Чен Ын посетил концерт российских артистов в Пхеньяне
Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт артистов из РФ в Пхеньяне по случаю 80-летия Трудовой партии Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
После концерта северокорейский лидер поднялся на сцену и лично поблагодарил артистов за их выступление. Ким Чен Ын добавил, что это мероприятие станет ощутимым вкладом в дальнейшие отношения между странами.
Концерт прошел в театре "Мансудэ", где выступили певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов), артисты Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, Театра балета Аллы Духовой "Тодес" и Ансамбля песни и пляски ВКС РФ.
В августе певец Shaman уже выступал перед Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Тогда концерт был посвящен 80-й годовщине освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства.
Исполнитель спел песни "Моя Россия", "Встанем" и прочие композиции. Shaman получил высокую похвалу зрителей за "художественное мастерство и динамичное изображение".
Путин провел встречу с Ким Чен Ыном в Китае