Ким Чен Ын посетил концерт российских артистов в Пхеньяне

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт артистов из РФ в Пхеньяне по случаю 80-летия Трудовой партии Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

После концерта северокорейский лидер поднялся на сцену и лично поблагодарил артистов за их выступление. Ким Чен Ын добавил, что это мероприятие станет ощутимым вкладом в дальнейшие отношения между странами.

Концерт прошел в театре "Мансудэ", где выступили певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов), артисты Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, Театра балета Аллы Духовой "Тодес" и Ансамбля песни и пляски ВКС РФ.

В августе певец Shaman уже выступал перед Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Тогда концерт был посвящен 80-й годовщине освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства.

Исполнитель спел песни "Моя Россия", "Встанем" и прочие композиции. Shaman получил высокую похвалу зрителей за "художественное мастерство и динамичное изображение".