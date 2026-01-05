Ограничения на полеты сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на полеты сняты в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Гавани вновь принимают и отправляют рейсы.

Меры были объявлены в аэропортах Домодедово и Жуковский вечером 5 января. Она были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

При этом ограничения уже действовали до этого. Однако спустя время гавани вернулись к работе.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что число действующих российских аэропортов в ближайшие 5 лет должно вырасти до 241. Речь идет о работающих 225 авиагаванях, 4 новых аэродромах в Архызе, Шерегеше, Омск-Федоровке и Иркутске, а также других.

