Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Временные ограничения объявлены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Гавани не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения уже вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский вечером 5 января. Меры также были связаны с необходимостью обеспечения безопасности. Спустя время гавани вернулись к работе.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что число действующих российских аэропортов в ближайшие 5 лет должно вырасти до 241. Речь идет о работающих 225 авиагаванях, 4 новых аэродромах в Архызе, Шерегеше, Омск-Федоровке и Иркутске, 5 аэропортах в Мариуполе, Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне, а также 7 аэровокзалах, которые временно закрыты для гражданской авиации.

