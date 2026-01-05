Российские авиакомпании могут перевезти 110,4 миллиона пассажиров в 2026 году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российские авиакомпании перевезут 110,4 миллиона пассажиров в 2026 году, рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров.

При этом он отметил, что около 1 миллиона человек могут выбрать наземный транспорт вместо воздушного, поскольку наблюдается "переток" пассажиров.

"Граждане пересаживаются на железную дорогу, стали больше использовать автомобильный транспорт для перемещения на расстояния в среднем 400–500 километров", – подчеркнул Ядров.

Кроме того, в 2026 году Росавиация ожидает поставку трех самолетов Ил-114. Поставка МС-21 и SSJ-100 зависит от завершения их сертификации, это также ожидается в 2026 году.

Одновременно с этим ожидаются завершения испытаний двигателя ПД-8, они находятся на конечной стадии и "идут штатно". Однако Ядров напомнил, что после завершения сертификации самолетов необходимо около трех месяцев, чтобы компании начали эксплуатировать их на коммерческих линиях.

"Это связано с процессом приемки воздушных судов на серийном производстве, с подготовкой летных экипажей, обкаткой машин", – объяснил глава ведомства.

Он добавил, что Росавиация находится в контакте с Минобороны РФ по возможному возобновлению работы южных аэропортов, однако в настоящий момент конкретных решений нет. Главным приоритетом является безопасность пассажиров.

Ранее сообщалось, что создание перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ВТА) является одним из основных направлений в России.

Первый полет легкомоторного многоцелевого самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 ожидается в ближайшее время. В настоящее время ведутся сертификационные испытания.

