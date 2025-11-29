Форма поиска по сайту

29 ноября, 17:15

Транспорт

Росавиация заявила, что уязвимость Airbus не коснется авиакомпаний России

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Директива, согласно которой компания Airbus указала на необходимость срочной замены программного обеспечения в 6 тысячах воздушных судов семейства A320, не затрагивает самолеты российских авиакомпаний. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В ведомстве напомнили, что безопасность полетов гражданских судов является приоритетом для всех участников авиатранспортной системы страны. Этому, как указал Кореняко, Минтранс РФ и Росавиация уделяют пристальное внимание.

Ранее международные авиакомпании предупредили о задержках рейсов из-за проблем с Airbus 320. В результате перевозчик сообщил, что в примерно 6 тысячах самолетов семейства A320 нужно оперативно заменить программное обеспечение, которое стало уязвимым к солнечной радиации.

Однако в пресс-службе "Аэрофлота" сообщили РИА Новости, что данная ситуация не повлияет на выполнение рейсов в России. Как указал перевозчик, судна семейства A320, которые находятся в парке авиакомпании, соответствуют всем требованиям безопасности полетов.

"Используемое программное обеспечение на самолетах указанного типа имеет иную конфигурацию", – добавили в "Аэрофлоте".

Ранее Кореняко опровергал информацию о том, что на российском воздушном транспорте якобы есть тенденция к росту количества авиационных инцидентов. Он также назвал публикации в СМИ о частых поломках самолетов не соответствующими действительности.

Представитель Росавиации, говоря об этих материалах, обратил внимание на то, что журналисты ссылаются на зарубежные публикации. Он также назвал цифры, приведенные СМИ, неподтвержденными и неясными.

Запчасти для иностранных самолетов начнут производить в России

