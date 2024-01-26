Росавиация опровергла сообщения СМИ о частых поломках самолетов в РФ

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На российском воздушном транспорте нет тенденции к росту количества авиационных инцидентов, ряд публикаций СМИ о частых поломках самолетов не соответствуют действительности. Об этом сообщается в телеграм-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

Он обратил внимание на статью в одном из российских изданий, в которой говорится, что в РФ начали часто ломаться самолеты. Авторы статьи задались вопросом, безопасно ли сейчас на них летать. Кореняко, говоря об этих материалах, обратил внимание на то, что журналисты ссылаются на зарубежные публикации. Представитель Росавиации назвал цифры, приведенные СМИ, неподтвержденными и неясными.

Вместе с тем Кореняко указал на повторяющиеся тезисы в прессе. В частности, утверждалось, что аварий пассажирских лайнеров в РФ после введения западных санкций стало больше в три раза. Кроме того, журналисты писали о 60 инцидентах, которые произошли с сентября по декабрь. Представитель ведомства опроверг все эти заявления и указал, что в конце прошлого года Росавиация публиковала статистику по данному вопросу.

"Подчеркну: безопасность полетов и пассажиров – ключевой приоритет для всех работников воздушного транспорта", – заключил Кореняко.

Ранее Ространснадзор насчитал 2 тысячи авиарейсов в 2022 году на западных самолетах с просроченными запчастями из-за санкций.

На тот момент глава ведомства Виктор Басаргин заявлял, что гражданская авиация РФ бесперебойно выполняет доставку пассажиров. При этом после проверок выяснилось, что компании, использующие западные самолеты, ощущают дефицит запчастей, а также испытывают проблемы с поставками расходников.

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