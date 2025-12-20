Минпромторг: создание авиационного комплекса ВТА является одним из основных направлений

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Создание перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ВТА) является одним из основных направлений в России, пишет РИА Новости со ссылкой на Минпромторг РФ.

"Одними из основных направлений развития военно-транспортной авиации в РФ является проект создания перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) взамен сверхтяжелого дальнего военно-транспортного самолета Ан-124", – говорится в сообщении.

Работы по комплексу ведутся ведущими конструкторскими бюро с учетом накопленного научно-технического задела.

В министерстве также добавили, что первый полет легкомоторного многоцелевого самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 ожидается в ближайшее время. В настоящее время ведутся сертификационные испытания.

Самолет создается для местных воздушных линий и должен заменить кукурузник Ан-2.

"Наши гражданские самолеты и их модернизированные модификации, в частности, МС-21 – абсолютно конкурентоспособны на рынке и обладают серьезным коммерческим потенциалом", – отметили в ведомстве.

В Минпромторге РФ подчеркнули, что в условиях санкционных ограничений первостепенной задачей является обеспечение внутреннего спроса на импортозамещенную авиационную технику.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Ростех" по-прежнему планирует запустить серийное производство самолетов МС-21 в 2026 году. Вместимость самолета составляет от 163 до 211 пассажиров. Объем производства российских самолетов МС-21 с 2029 года должен составить 72 единицы в год.