"Ростех" планирует запустить серийное производство самолетов МС-21 в 2026 году

Госкорпорация "Ростех" по-прежнему планирует запустить серийное производство самолетов МС-21 в 2026 году. Об этом сообщил глава корпорации Сергей Чемезов на выставке Dubai Airshow 2025.

"Что касается самолетов МС-21, это гражданские самолеты, которые мы производим и сегодня завершаем сертификационные полеты. Первые серийные самолеты выйдут на следующий год", – приводит РИА Новости слова Чемезова.

МС-21 является среднемагистральным узкофюзеляжным самолетом, его вместимость составляет от 163 до 211 пассажиров. Объем производства российских самолетов МС-21 с 2029 года должен составить 72 единицы в год.

Чемезов подчеркнул, что актуальным направлением для программы МС-21 также остается увеличение дальности полета. На сегодняшний день его дальность соответствует первоначальному техзаданию Минпромторга РФ – 3,5 тысячи километров при 180 пассажирах.

Для создания укороченной модели МС-21 потребуется не менее двух лет, добавил глава "Ростеха". По его словам, интерес к такой модели проявлял "Аэрофлот".

Речи о частичной локализации самолетов МС-21 в ОАЭ пока не идет, однако "Ростех" не оставляет эту тему, подчеркнул Чемезов.

"Конечно, будем работать над этим, но в первую очередь нам необходимо обеспечить собственные авиакомпании нашими российскими самолетами. Когда мы это сделаем, тогда мы будем говорить об экспорте, о создании каких-то соответствующих производств за рубежом", – добавил он.

Отдельно Чемезов оценил работу российского истребителя Су-57, отметив, что он великолепно показывает себя в ходе СВО. По словам главы "Ростеха", множество зарубежных стран выразили желание подписать контракт на поставку российского истребителя.

Помимо этого, в блидайшее время на стендовые испытания пойдет новый легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate.

Ранее второй полностью импортозамещенный образец российского самолета МС-21 успешно совершил беспосадочный перелет из Иркутска в подмосковный Жуковский.

Командир экипажа Андрей Воропаев отметил, что воздушное судно работало "на отлично", системы функционировали без сбоев, а расход топлива оставался в норме. В пути самолет провел 6 часов 15 минут. Авиалайнер выполнял полет на высоте приблизительно 11 тысяч метров, развивая скорость около 800 километров в час.