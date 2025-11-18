Россия передала иностранному заказчику два истребителя Су-57

Фото: ТАСС/EPA/ALI HAIDER

Россия поставила иностранному заказчику два истребителя пятого поколения Су-57, рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительная корпорации (ОАК), входящей в состав "Ростеха", Вадим Бадеха в эфире Первого канала.

Самолет предназначен для уничтожения всех видом воздушных, наземных и наводных целей. Он имеет внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, сверхзвуковую крейсерскую скорость полета и новейший комплекс бортового оборудования.

Бадеха подчеркнул, что переданные истребители уже приступили к несению боевого дежурства и демонстрируют лучшие качества, а заказчик доволен.

Ранее генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов указывал на то, что Су-57 во многом превосходит зарубежные аналоги. Он подчеркивал, что российский истребитель участвует в реальных боевых действиях, а у иностранных партнеров есть к нему большой интерес.

Он также заявлял, что Су-57 – единственный в мире истребитель, показывающий эффективность в условиях противодействия американскому комплексу ПВО Patriot, а также NASAMS и IRIS-T.

