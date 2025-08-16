Чемезов заявил о превосходстве российского Су-57 над иностранными аналогами

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российский истребитель пятого поколения Су-57 во многом превосходит зарубежные аналоги, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в эфире Первого канала.

По его словам, у иностранных партнеров очень большой интерес к Су-57.

"У нас уже есть конкретные заказчики. Сегодня многие страны занимаются созданием самолетов пятого поколения, в том числе и Соединенные Штаты, и Россия, но именно наш самолет участвует в реальных боевых действиях. Он во многом превосходит аналоги", – подчеркнул Чемезов.

Ранее глава "Ростеха" заявлял, что Су-57 единственный в мире истребитель, показывающий эффективность в условиях противодействия американскому комплексу ПВО Patriot, а также NASAMS и IRIS-T.

По его словам, самолет успешно выполняет боевые задачи и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69.