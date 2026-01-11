Новый сезон на московских ярмарках стартует 13 января

Фото: пресс-служба ДТиУ

Новый сезон межрегиональных ярмарок откроется в Москве 13 января, а 16-го числа начнут работать ярмарки выходного дня. На них будут представлены натуральные продукты более чем из 40 регионов России, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"В прошлом году московские ярмарки посетили около 8,5 миллиона человек. Они приобрели больше 16 тысяч тонн фермерской продукции. А еще горожане и туристы участвовали в дегустациях, творческих и кулинарных мастер-классах", – рассказала она.

В теплое время года 80% продаж пришлось на овощи и фрукты, в холодные месяцы посетители ярмарок покупали мясную, молочную и рыбную гастрономию. С начала осени и до весны также популярными являются сухофрукты, орехи и мед.

На разных площадках ассортимент отличается. Например, из Новгородской области привозят сыр с пажитником, из Саратовской области – овечью брынзу, из Оренбуржья – пастилу без сахара с облепихой и малиной, из Архангельской области – мармелад из морошки и клюквы, а из Алтайского края – мед с кедровыми орехами.

Межрегиональные ярмарки можно посетить со вторника по воскресенье. Они находятся в крытых павильонах с системами отопления, вентиляции, кондиционирования, торговым и холодильным оборудованием. Ярмарки выходного дня работают с пятницы по воскресенье.

Ранее сушеные и вяленые ягоды появились на прилавках московских ярмарок. Фермер Сергей Тюмин порекомендовал заливать их не кипятком, а водой температурой 80–90 градусов, а затем настаивать в термосе около 5 часов, чтобы сохранить максимум витамина С. При этом вяленые фрукты, хурма или арбуз сохраняют больше сока и эластичности, чем сушеные.

