Посол РФ сообщил о проблемах со связью во время операции США по захвату Мадуро

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Перебои со связью фиксировались в Венесуэле во время операции США по захвату президента Николаса Мадуро. Об этом в эфире программы "Соловьев.LIVE" сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

"Что касается <...> ПВО: для того, чтобы им грамотно управлять, нужна грамотная связь. Вот на этом этапе были серьезные проблемы", – отметил он.

Как подчеркнул посол, из-за сложившейся ситуации оборудование было отрезано от центра принятия решений.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее американские силы захватили и вывезли Мадуро и его жену Силию Флорес. Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев.

Во время первого заседания в Нью-Йорке президент Венесуэлы и его супруга заявили о своей невиновности. Мадуро также указал, что продолжает являться главой страны.

МИД РФ, в свою очередь, заявил о готовности оказывать Венесуэле необходимую поддержку, указав, что РФ приветствует усилия страны по защите суверенитета и национальных интересов.

