08 декабря, 12:56

Политика

В Госдуме заявили, что главной функцией женщины является деторождение

Фото: depositphotos/stock.sokolov.com.ua

Рождение детей является самой главной функцией женщин, поэтому список "неженских" профессий не дискриминирует, а помогает сберечь их здоровье. Об этом заявила "Газете.ру" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат сказала это, комментируя планы правительства на сокращение списка запрещенных для женщин профессий.

По словам Бессараб, в этот перечень входят обрабатывающая, горнодобывающая промышленность, которые из-за токсичности представляют опасность для здоровья. Она отметила, что перечень будет меняться и, в условиях снижения факторов опасности и вредности, женщины смогут осваивать новые должности и сферы деятельности.

"У нас в экипажах летных судов до недавнего времени капитанами были только мужчины. Сегодня, с учетом того, что изменилась технология управления воздушным, водным в том числе, судном, женщины смогли стать капитанами воздушных, водных судов, машинистами электропоездов", – подчеркнула парламентарий.

Она также добавила, что понимает, чем было обусловлено такое решение. По ее мнению, раньше нужно было прилагать усилия для удержания штурвала, а сейчас все работает в легком и удобном формате. Благодаря этому многие профессии становятся доступны для женщин в настоящее время.

Ранее Минтруд предложил сократить список запрещенных профессий для женщин в РФ. Проект разрабатывали по инициативе общественной организации "Деловая Россия". Из перечня хотят убрать работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности действующих и строящихся шахт, резервов, рудников и работы по обогащению, агломерации и брикетированию.

