Минтруд РФ предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

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Минтруд предложил в России сократить список профессий, запрещенных для женщин. Проект приказа опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

Из списка планируют убрать работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности действующих и строящихся шахт, резервов, рудников, а также работы по обогащению, агломерации и брикетированию.

Законопроект был разработан по инициативе "Деловой России", при работе над ним были учтены предложения общественных организаций, отраслевых объединений и рекомендаций профильных специалистов.

В свою очередь, замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко подчеркнул, что появление новых технологий, а также развитие производственных процессов исключают вредное влияние на женское здоровье в названных отраслях.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о дополнительных днях отпуска для стрессовых профессий. По словам вице-спикера ГД Бориса Чернышова, одна из самых эмоционально сложных и стрессовых профессий в России – школьные учителя. Эту информацию подтверждают проведенные опросы.

Кроме того, исследования показали, что на работе намного чаще плачут женщины, а именно они составляют абсолютное большинство в системе российского образования (80–90% сотрудников).