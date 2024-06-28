Путин назвал недостаточным количество женщин на руководящих должностях в РФ

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Женщин в руководстве России мало, но нельзя ориентироваться исключительно на принцип назначения по гендерному признаку. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГ.

Президент подчеркнул, что женщин не хватает во всех звеньях руководства. Однако отбирать сотрудников нужно не по гендерному признаку, а по личным деловым качествам, сказал Путин во время видео-конференц-связи.

Ранее в Минтруда РФ сообщили, что разница в зарплатах мужчин и женщин объясняется не полом, а отличающимися условиями труда. Недоплаты являются нарушением трудового законодательства, из-за чего считается, что разница в зарплате обусловлена квалификацией, количеством и качеством выполняемого труда и сложностью.

До этого Путин заявил, что чем больше женщин будет на руководящих должностях в стране, тем лучше. Президент отметил, что на сегодняшний день в РФ много женщин на разных уровнях руководства. Однако в составе правительства сейчас работает не так много женщин.

