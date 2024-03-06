Большинство россиянок заявили, что совмещают работу и уход за детьми

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Около 58% россиянок сообщили, что совмещают с зачастую тяжелой работой домашние и семейные обязанности, 67% считают, что их труд недооценивают. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Аналитики выяснили, что 92% опрошенных работают полный рабочий день, у 78% на дорогу в один конец уходит в среднем 50 минут. Перед началом рабочего дня 61% отводят ребенка в сад или школу. При этом 56% опрошенных женщин тратят на сон в течение рабочей недели не более пяти часов ежедневно, отсыпаются они в выходные.

Примерно у 22% есть не только основная работа, но и стабильная или периодическая подработка. Для решения временных финансовых вопросов или ускорения выплаты кредитов ее нашли 12%, 10% откладывают заработанные подобным образом деньги на "черный" день.

В материале отметили, что у 29% участниц опроса уходит от 15 минут до часа каждый день на домашние обязанности, 27% откладывают основные домашние дела до выходных, ограничиваясь только мытьем посуды и иными базовыми обязанностями.

При этом 11% опрошенных начали пользоваться регулярными сервисами уборки, чтобы у них была возможность отдохнуть, 7% заказывают готовую еду, потому что зачастую не успевают готовить. Однако на личные дела россиянки тратят не очень много времени.

Примерно 25% опрошенных рассказали, что раз в три-четыре недели ходят на косметологические процедуры, 36% предпочитают шопинг онлайн вместо траты времени на походы по магазинам. С друзьями женщины встречаются не чаще одного раза в месяц, так ответили 32%.

Уровнем поддержки в семье и со стороны близких полностью удовлетворены треть россиянок, 67% признались, что хотели бы получать больше помощи и чтобы она стала более проактивной и системной.

Между тем среди соискательниц активно распространяется тренд на работу в промышленности. По словам экспертов, одной из наиболее популярных специальностей является сварщик.

Также женщины в России чаще мужчин работают в одной компании более десяти лет. Столько времени россияне чаще всего работали в охранной сфере (40%), отрасли по управлению персоналом (31%) и образовательных организациях (30%).

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