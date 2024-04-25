Минтруд: положение женщин в России позволяет говорить о гендерном равенстве

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Разница в зарплатах мужчин и женщин объясняется не полом, а отличающимися условиями труда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление Минтруда РФ.

Ведомство считает, что в стране обеспечено гендерное равенство в сфере труда. Недоплаты являются нарушением трудового законодательства, из-за чего считается, что разница в зарплате обусловлена квалификацией, количеством и качеством выполняемого труда и сложностью.

Более того, в ведомстве отметили, что равенство между мужчинами и женщинами закреплено на уровне Конституции РФ и Трудового кодекса. Об этом свидетельствуют статьи 19 и 3 соответственно.

По версии Минтруда, положение россиянок в сфере труда дает основания говорить об обеспечении гендерного равенства.

Ранее Владимир Путин заявил, что чем больше женщин будет на руководящих должностях в стране, тем лучше. Президент отметил, что на сегодняшний день в России много женщин на разных уровнях руководства. Однако в составе правительства в данный момент работают не так много женщин.

