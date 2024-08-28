Чернышов: в ГД внесут законопроект о дополнительных днях отпуска для стрессовых профессий

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В Госдуму внесут законопроект о дополнительных днях отпуска для представителей профессий с наибольшим уровнем стресса. Об этом рассказал вице-спикер ГД Борис Чернышов.

"В осеннюю сессию вернусь к теме защиты чести и достоинства учителей, а также буду вносить законопроект о дополнительных днях отпуска для наиболее стрессогенных профессий", – цитирует депутата РИА Новости.

Он рассказал, что одна из самых эмоционально сложных и стрессовых профессий в России – школьные учителя. Эту информацию подтверждают проведенные опросы, добавил Чернышов. Кроме того, исследования показали, что на работе намного чаще плачут женщины, а именно они составляют абсолютное большинство в системе российского образования (80–90% сотрудников).

Причиной стресса учителей, по словам вице-спикера ГД, являются низкая правовая защищенность, профессиональное выгорание и строгий социальный надзор.

"Учителям часто нечего противопоставить родителям, которые ведут себя по-хамски, и некоторым детям, которые наглеют от безнаказанности, беззащитны они и перед администрациями школ и чиновниками", – добавил Чернышов.

Ранее в Госдуме начали сбор отзывов на проект поправок в Трудовой кодекс, по которым будет запрещено наказывать сотрудников, опоздавших на работу из-за погоды. По словам авторов документа, по моральному определению сложные погодные условия являются уважительной причиной.

Помимо этого, в ГД также внесут законопроект, ограничивающий время ненормированной работы 120 часами в год. Согласно документу, работодатель будет обязан предоставлять дополнительные дни отпуска сотруднику в прямой зависимости от количества переработок и не менее трех дней в году.