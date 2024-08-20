Психиатр Глухова: зависимость от интернета приводит к стрессу и тревожности

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Злоупотребление соцсетями и интернетом вызывает у человека зависимость, что приводит к повышенному уровню стресса, усилению общей тревожности и нарушению эмоционального фона, предупредила психиатр Юлия Глухова в беседе с "Газетой.ру".

Врач подчеркнула, что особенно негативное влияние ощущают дети и подростки. Начинается все со снижения успеваемости у школьников, которые вместо уроков проводят много времени за компьютером. Заканчивается при этом повышением риска таких психических расстройств, как депрессия, тревожные расстройства или нарушение сна.

Глухова обратила внимание, что нередки случаи, когда подростки, подписавшись на различные деструктивные сообщества в соцсетях или подвергшись кибербуллингу, начинают наносить себе вред.

Кроме того, люди перестают уделять время своим хобби, путешествиям, спорту и общению с близкими и друзьями. При этом факт не личного общения, а посредством соцсетей не развивает коммуникацию и социальное взаимодействие, уточнила психиатр.

Чтобы получить максимум положительных возможностей от интернета и избежать их отрицательных последствий, Глухова посоветовала проводить профилактику.

"В первую очередь следует соблюдать баланс между временем, проведенным в интернете, и временем, отведенным на занятия в реальной жизни. Не стоит затрачивать на телефон и компьютер больше шести часов в день", – рекомендовала врач, добавив, что для детей этот показатель еще меньше.

Также стоит ограничить негативный контент, чтобы минимизировать его отрицательное влияние на психику, заключила эксперт.

Ранее россиянам рассказали о признаках хронического информационного истощения. Синдром обычно сопровождают непрерывная тяга к поиску новой информации, тревога и бессонница, колебания артериального давления, а также симптомы усталости на лице.

Данный недуг является следствием длительного постоянного перенапряжения из-за контакта с электронными устройствами.Так, увеличение потока информации, связанное с использованием электронных носителей, формирует регулярное психоэмоциональное напряжение.