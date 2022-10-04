Ученые объяснили, почему люди не выпускают смартфоны из рук

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Социологи американских университетов Бэйлор и Кэмпбелл объяснили, почему люди в современном мире уже не могут обойтись без смартфонов и практически не выпускают их из рук. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Ученые пришли к выводу, что человек пытается найти смысл жизни в своем мобильном. Сегодня почти каждый телефон имеет неограниченный доступ в интернет. Как отметили специалисты, люди, чувствуя одиночество, погружаются в пространство, где полно информации обо всем, в своем смартфоне они пытаются найти суть и смысл.

"Мы обнаружили социальный механизм, который вовлекает нас в использование смартфонов и может держать нас на крючке, обостряя одиночество и привязанность к гаджету, хотя ищем мы как раз обратного", – рассказал преподаватель университета Бэйлор Кристофер Пайпер.

Он подчеркнул, что человеку свойственно искать смысл в отношениях, работе, вере и во всех других сферах жизни. К телефону доступ есть всегда, и здесь поиск сам по себе может в какой-то момент стать единственным смыслом, добавил Пайпер.

Кроме того, ученые заметили, что женщины попадаются на этот "крючок" вдвое чаще мужчин.

Однако результаты исследования также показали, что среди тех, кто проводит около шести часов в день в своем телефоне, уже не была обнаружена взаимосвязь между погружением в смартфон и поиском смысла жизни.

"Возможно, на этом уровне человек уже не чувствует привязанность к смартфону, а воспринимает его как часть себя. Мы же не говорим о привязанности или зависимости от своих ушей или легких", – объяснил один из авторов исследования Джастин Нельсон.

Ранее психолог, эксперт "Актион Образование" Александра Фокина назвала способ, благодаря которому родители смогут отучить ребенка от чрезмерного использования мобильного телефона. По словам эксперта, причиной постоянного использования гаджетов является отсутствие положительных впечатлений.

Специалист отметила, что решить проблему можно с помощью поощрительных фраз в сторону ребенка в моменты, когда он занят чем-либо вне интернет-реальности.



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