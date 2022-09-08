Ученые изучили влияние сокращения времени в соцсетях на ментальное здоровье

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Сокращение времяпрепровождения в социальных сетях на полчаса в день позволило уменьшить симптомы депрессии, сообщает издание Journal of Public Health.

Исследователи из Рурского университета Бохума изучили данные 642 добровольцев, которые были распределены по четырем группам. В ходе эксперимента длительностью 4 недели первая группа участников сократила на 30 минут в день посещение соцсетей, вторая группа увеличила на полчаса время занятий физической активностью. Добровольцы из третьей группы снизили время в социальных сетях и стали уделять больше времени спорту, а четвертая группа была контрольной.

Согласно результатам проведенного исследования, третья группа испытывала наибольшее ментальное благополучие. Так, они стали более удовлетворены жизнью, у них сократились симптомы депрессии. Как отметили авторы, эффект сохранился спустя полгода после окончания эксперимента.

Ранее медицинский психолог "СМ-Клиники" Диана Лобанова заявила, что скачки настроения из-за наличия или отсутствия лайков явно указывают на зависимость от социальных сетей.

Эксперт рассказала, что длительное нахождение в социальных сетях снижает концентрацию внимания и приводит к навязчивости. По словам психолога, несмотря на множество подписчиков, люди стали чувствовать себя более одинокими.

