Ученые изучили влияние сокращения времени в соцсетях на ментальное здоровье

Фото: depositphotos/carballo
Сокращение времяпрепровождения в социальных сетях на полчаса в день позволило уменьшить симптомы депрессии, сообщает издание Journal of Public Health.
Исследователи из Рурского университета Бохума изучили данные 642 добровольцев, которые были распределены по четырем группам. В ходе эксперимента длительностью 4 недели первая группа участников сократила на 30 минут в день посещение соцсетей, вторая группа увеличила на полчаса время занятий физической активностью. Добровольцы из третьей группы снизили время в социальных сетях и стали уделять больше времени спорту, а четвертая группа была контрольной.
Согласно результатам проведенного исследования, третья группа испытывала наибольшее ментальное благополучие. Так, они стали более удовлетворены жизнью, у них сократились симптомы депрессии. Как отметили авторы, эффект сохранился спустя полгода после окончания эксперимента.
Ранее медицинский психолог "СМ-Клиники" Диана Лобанова заявила, что скачки настроения из-за наличия или отсутствия лайков явно указывают на зависимость от социальных сетей.
Эксперт рассказала, что длительное нахождение в социальных сетях снижает концентрацию внимания и приводит к навязчивости. По словам психолога, несмотря на множество подписчиков, люди стали чувствовать себя более одинокими.
"Доктор 24": депрессия из-за социальных сетей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: