Психолог назвала признаки зависимости от соцсетей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Скачки настроения из-за наличия или отсутствия лайков явно указывают на зависимость от социальных сетей. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявила медицинский психолог "СМ-Клиники" Диана Лобанова.
Эксперт рассказала, что длительное нахождение в социальных сетях снижает концентрацию внимания и приводит к навязчивости. По словам психолога, несмотря на множество подписчиков, люди стали чувствовать себя более одинокими.
Одним из признаков зависимости Лобанова назвала повторяющиеся заходы в социальные сети.
"Если люди по какой-либо причине не могут попасть на свою страницу, они начинают испытывать раздражение, могут сутками находиться в сети онлайн, отказываться от общения в реальной жизни. В некоторых случаях даже возможен отказ от пищи или системное нерегулярное питание, колебания настроения в зависимости от наличия или отсутствия лайков на размещенный пост или фото", – сказала психолог.
Лобанова добавила, что люди заходят в соцсети, чтобы получить удовольствие, снизить напряжение или достичь расслабления. Эксперт уточнила, что при получении зависимости избавиться от нее самостоятельно сложно. В этом случае психолог рекомендовала обратиться с проблемой к специалисту.
"Врач сможет выявить степень зависимости, характерологические черты личности и поможет с ней справиться. Самое главное – помнить о принципе "чем раньше человек обратится за профессиональной помощью, тем легче и быстрее ему помогут", – заключила Лобанова.
Ранее психолог, гештальт-терапевт Екатерина Зиновьева рассказала, что использование ребенком смартфонов в раннем возрасте может плохо сказаться на его развитии. Она объяснила, что, когда ребенку скучно, у него появляется тяга познавать и социализироваться. Однако если в этот момент дать ему смартфон, то познавательная активность сходит на нет.
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