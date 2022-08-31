Психолог назвала признаки зависимости от соцсетей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Скачки настроения из-за наличия или отсутствия лайков явно указывают на зависимость от социальных сетей. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявила медицинский психолог "СМ-Клиники" Диана Лобанова.

Эксперт рассказала, что длительное нахождение в социальных сетях снижает концентрацию внимания и приводит к навязчивости. По словам психолога, несмотря на множество подписчиков, люди стали чувствовать себя более одинокими.

Одним из признаков зависимости Лобанова назвала повторяющиеся заходы в социальные сети.

"Если люди по какой-либо причине не могут попасть на свою страницу, они начинают испытывать раздражение, могут сутками находиться в сети онлайн, отказываться от общения в реальной жизни. В некоторых случаях даже возможен отказ от пищи или системное нерегулярное питание, колебания настроения в зависимости от наличия или отсутствия лайков на размещенный пост или фото", – сказала психолог.

Лобанова добавила, что люди заходят в соцсети, чтобы получить удовольствие, снизить напряжение или достичь расслабления. Эксперт уточнила, что при получении зависимости избавиться от нее самостоятельно сложно. В этом случае психолог рекомендовала обратиться с проблемой к специалисту.

"Врач сможет выявить степень зависимости, характерологические черты личности и поможет с ней справиться. Самое главное – помнить о принципе "чем раньше человек обратится за профессиональной помощью, тем легче и быстрее ему помогут", – заключила Лобанова.

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