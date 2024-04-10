Врач Прощаев рассказал о признаках хронического информационного истощения

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Синдром хронического истощения (squeezed-синдром) обычно сопровождают непрерывная тяга к поиску новой информации, тревога и бессонница, колебания артериального давления, а также симптомы усталости на лице, заявил врач-гериатр Кирилл Прощаев "Газете.ру".

По его словам, данный недуг является следствием длительного постоянного перенапряжения из-за контакта с электронными устройствами. Первыми признаками, говорящими о заболевании у человека, являются постоянные повышенная рассеянность, чрезмерное внимание к гаджетам и преувеличенные реакции на события в социальных сетях.

Врач отметил, что включение телевизора дома "для фона" тоже должно вызвать настороженность.

"Фоновый просмотр – это все равно электронный информационный поток, который вносит свой вклад в развитие синдрома хронического информационного истощения", – рассказал Прощаев.

Увеличение потока информации, связанное с использованием электронных носителей, формирует регулярное психоэмоциональное напряжение, вызванное необходимостью постоянного реагирования на поступающий поток информации из-за боязни "пропустить что-то важное", продолжил гериатр.

Больший вред, как уточнил специалист, наносится сердечно-сосудистой системе, головному мозгу и опорно-двигательному аппарату.

Среди последствий синдрома отмечаются колебания давления, избыточная масса тела, нарушение концентрации внимания, ухудшение памяти, бессонница, боли в суставах, повышенная истощаемость, ощущение потери "жизненной энергии" и многое другое, заверил Прощаев.

Врач порекомендовал научиться соблюдать правила цифровой гигиены и пользоваться гаджетами только по необходимости.

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