Глава Коми предложил ограничить детям доступ к интернету

Фото: 123RF/srr283

Глава Коми Владимир Уйба предложил ограничить доступ к интернету для детей и подростков. С таким заявлением он выступил во время Семейного совета.

Как считает руководитель региона, игровая зависимость, доступ к опасным сайтам и сомнительные знакомства в интернете приводят к трагедиям.

"Закрыть. Просто раз и навсегда. Потому что сегодня это страшная трагедия, мы ее отчасти только на себе испытываем: дети уходят с головой в интернет", – цитирует его сайт "Комсомольской правды".

Уйба отметил, что уроков информатики или дополнительных кружков для получения базовых навыков достаточно. Он также добавил, что оставил бы только профессиональный и научный интернет.

Предложение об ограничении глава Коми намерен продвигать дальше.

Россиянам ранее рассказали, как предотвратить формирование зависимости от гаджетов у детей. Детский и семейный психолог Дарья Блинова отметила, что родителям стоит показывать собственный пример, изучать контент, потребляемый ребенком, избегать вовлекающих игр и уметь общаться с ним. Не менее важно рассказать ребенку о функциях устройства.

Эксперт также добавила, что не стоит ограничивать ребенка в пользовании телефоном. В качестве альтернативы она порекомендовала вводить ограничение на время использования гаджета.