Психолог Смолярчук назвала главную опасность игр в гномов и рыцарей

В Москве все чаще можно заметить подростков, которые изображают сказочных персонажей и охотятся друг на друга – такой тренд в последнее время стал популярным в Сети. Многие считают это увлечение странным, но есть и те, кто уверен в пользе подобных перевоплощений. Разбираемся вместе с экспертами в плюсах и минусах новой игры.

Гномы, рыцари и эльфы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Сети набирают популярность видеоролики, на которых подростки, переодетые в рыцарей, гномов и эльфов, устраивают друг на друга охоту. Дети заранее распределяются по ролям, исходя из гуляющих по соцсетям инструкций: важен рост и вес, цвет волос и глаз (так одни участники сразу могут определить касту других). Например, в общество гномов попадают те, кто ростом до 150 сантиметров и любят бродить по лесу. А в рыцари – высокие и смелые, но в то же время мягкие и ранимые. Также есть возможность стать, например, ведьмой, колдуном, травником, феей, эльфийкой, оборотнем или простолюдином. Далее подростки выходят в городские парки и разыгрывают разные сюжеты.

В комментариях многие сравнивают новое увлечение с квадробикой, когда дети переодевались в животных, имитировали их движения и повадки. Однако сами участники тематических игр различают два этих направления. Столичный школьник Степан, который выбрал роль гнома, рассказал телеканалу Москва 24, что суть тренда идет из эстетики "дарк фэнтэзи".





Степан участник тематической игры Мне самому с детства было интересно что-то изучать, где-то бродить, читать какие-то книги. Поэтому я подумал, что гном будет хорошо подходить к моему типу личности.

Некоторые пользователи соцсетей увидели в новом тренде возрождение движения толкинистов, которое было популярно в России в 1990-х. По мнению большинства из них, это хорошая альтернатива зависанию в интернете.

"Реконструкторы и толкинисты постоянно переодеваются. Еще косплееры есть. Все начинается с увлечения, а потом у некоторых перерастает в профессию. И зарабатывают на этом неплохо", – написал Павел.

"Новый вид "Зарницы". Отстаньте от детей, это лучше, чем в интернете сидеть", – добавила Татьяна.

Ничего предосудительного не увидела и уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. В беседе с телеканалом Москва 24 она отметила, что если увлечение не связано с желанием заработать на этом, то занятие может быть даже полезно.





Ирина Волынец уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Нужно зрить в корень, какая истинная цель создателей игры. Если это исключительно заработок на рекламе, здесь нужно максимально насторожиться и посмотреть за тем, как меняется ребенок, его поведение. Если же присутствие в игре мотивирует его что-то изучать, познавать, можно только порадоваться.

Часть пользователей также уверена, что, перевоплощаясь, школьники уходят от реальности из-за нехватки любви и внимания со стороны взрослых. По мнению комментаторов, такие увлечения нужно контролировать, чтобы это не переросло в секту или опасную группировку.

Найти место в жизни и новых знакомых

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Подобные ролевые игры сильно отличаются от настоящей исторической реконструкции. Однако и такие увлечения могут быть полезны как подросткам, так и взрослым, рассказал Москве 24 реконструктор Илья Туровский.





Илья Туровский реконструктор В исторической реконструкции важна достоверность в одежде, интерьере. А вот в косплеях не надо заморачиваться с настоящим железным мечом, можно прийти с пластиковым. При этом основная цель таких игр – это общение. Сегодня многие подростки видят мир через интернет, а подобные развлечения помогают наладить связи в реальной жизни.

Туровский напомнил, что интерес к волшебным героям был в обществе во все времена, в этом нет ничего странного.

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук также рассказала Москве 24, что переживания родителей по поводу ухода ребенка от реальности беспочвенны. По ее словам, дети часто увлекаются тематическими играми, чтобы примерить на себя разные роли и найти свое место в мире.

"В каждом поколении есть свои кумиры для перевоплощения – это нормально. Это помогает детям открыть в себе таланты, определиться с интересами. С точки зрения психоанализа, перевоплощения – наилучшее органическое тестирование профессиональных склонностей ребенка", – объяснила специалист.

Также подростки могут переодеваться в сказочных персонажей, чтобы стать сильнее и обрести роль защитника, которой им не хватает в реальной жизни. В этом случае специалист посоветовала обсудить переживания ребенка в кругу семьи.





Ирина Смолярчук директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Он начинает перевоплощаться в более значимые, заметные роли, в которых, как ему кажется, будет чувствовать себя в безопасности. Это нормально, и нужно просто обсудить с ребенком его чувства.

Однако чрезмерная увлеченность каким-либо занятием может говорить о более глубоких психологических проблемах: по словам специалиста, подросткам свойственно "начинать и бросать" хобби, а не всецело в них погружаться.

"Например, раньше ребенок любил и на рыбалку сходить, и потанцевать, а сейчас выбирает только первое. Если это происходит на протяжении долгих лет вопреки всему, из-за чего он не развивается, у него пропала любознательность, он застрял в этом состоянии – это тревожный сигнал для родителей", – объяснила Ирина Смолярчук.

Также о проблемах в психике говорит и разрушительное поведение: если подросток примеряет на себя роль, чтобы напугать слабого – это может говорить о развитии расстройства. Необходимо обратиться за помощью к специалисту, чтобы понять причины такого отношения к людям и обществу, заключила эксперт.