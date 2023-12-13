Психолог опровергла распространенные мифы о подростковом возрасте

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Подростковый возраст у детей – один из самых сложных периодов в жизни семьи. Именно с ним связано большое количество мифов, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на психолога Киру Гольдштейн.

Говоря о лени, которая возникает, согласно мифам, в подростковом возрасте, психолог объяснила, что в этом случае у ребенка происходит переосмысление ценностей и появляется вопрос: "А зачем мне нужно это делать?" В связи с этим подросток может чаще делать выбор в пользу любимого занятия.

Гольдштейн также развеяла миф о "неуправляемости" детей подросткового возраста. По ее словам, выстроенные родителями доверительные отношения с ребенком задолго до этого останутся прежними и в более старшем возрасте. Однако если отношения были и до этого не лучшие, то такая ситуация может только ухудшиться.

Комментируя миф о неумении подростков принимать осознанные решения, психолог заявила, что такое возможно, если этому детей не учили родители. Она рекомендовала делиться с детьми опытом, а также давать им возможность принимать решения самостоятельно, поддерживая на каждом этапе.

Подростки, по словам специалиста, не всегда подвержены депрессии, как говорят в обществе. Иногда они сталкиваются с апатичным состоянием, в период которого родителям важно предложить ребенку найти интересы по душе.

С враньем подростков, по мнению Гольдштейн, чаще всего сталкиваются родители, осуждающие и критикующие проблемные ситуации, связанные с детьми. Она также не исключила, что ребенок может недоговаривать или умалчивать некоторые детали из-за обычного нежелания делиться этим со взрослыми.

Ранее подростковый и семейный психолог Ирина Гришина рекомендовала предоставить подростку, пытающемуся определиться с профессией, выбор. По ее словам, в такой ситуации важно не манипулировать и не оказывать давление на ребенка. Специалист также рекомендовала не тратить деньги на образование, которое будет не нужно ребенку.

