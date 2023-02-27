Подросток из "ЧВК Редан" рассказал о субкультуре и драках в российских ТЦ

Фото: телеграм-канал SHOT

Суть "ЧВК Редан" состоит в том, что подростки с неформальной внешностью противостоят людям, которые считают это неправильным. Об этом "Ленте.ру" сообщил подросток из данной субкультуры.

В московских торговых центрах "Авиапарк" и "Маркос-Молл" произошли массовые драки, участниками которых были представители движения "Редан". Они носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. На такой вид подростков якобы воодушевил образ участников преступной группировки "Геней Редан" из манги Hunter x Hunter.

"Я отношусь к этой субкультуре, но я за адекватный "редан". Адекватный "редан" – это группа подростков, отстаивающая свои права на такую внешность. Я не за драки, я только за словесные разборки", – сказал молодой человек.

Он отметил, что люди не любят представителей данной субкультуры из-за внешности.

По словам собеседника издания, конфликты "ЧВК Редан" с другими людьми начались с драки в ТЦ "Авиапарк".

"Началось все с посиделки "реданов" в "Авиапарке". "Спортики" подошли, начали отбирать стулья и оскорблять представителей данной субкультуры, на что неформалы ответили дракой, в которой победили", – добавил подросток.

"Спортики" – это ровные парни, которые занимаются спортом и вправляют мозги таким, как эти малолетние идиоты", – объяснил один из противников субкультуры.

Он сообщил, что представителями "реданов" являются закомплексованные подростки, которые имеют проблемы с общением и которых гнобят.

Психолог Алесей Рощин уверен, что массовые драки в торговых центрах продемонстрировали проникновение войны в поры общества. Специалист полагает, что среди подростков сформировался милитаристский культ.

"Говорят, что надо быть воинственными, быть покорителями, надо воевать, не надо быть мирным. Аббревиатура "ЧВК" стала максимально модной в последнее время. Молодые люди начинают, условно говоря, "играть в Пригожина", потому что само явление признается положительным властью", – цитирует НСН эксперта.

Ранее говорилось, что в Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек. В основном это несовершеннолетние, подозреваемые в причастности к неформальному движению "Редан". У некоторых изъяли газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты.



Группа подростков устроила драку в ТЦ Москвы

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!