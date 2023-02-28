Психолог назвал причины конфликтов между подростками-неформалами и взрослыми

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Причины конфликтов между подростками-неформалами и взрослыми часто заключаются в кризисе поколений и столкновении отцов и детей. Таким образом в беседе с "Мослентой" клинический психолог Роман Мирошкин прокомментировал недавние события с молодежным объединением "ЧВК Редан".

"Просто есть разница в том, как видят реальность люди разного возраста. Скорее тут есть непонимание и неготовность разделять точку зрения, отличающуюся от каких-то привычных, массовых образцов", – пояснил специалист.

Помимо этого, конфликт между поколениями может произойти из-за пугающего и напряженного непонимания между людьми. Причина негативной реакции взрослых также может заключаться в отрицательном опыте, полученном ими в подростковом возрасте.

24 и 25 февраля в столичные отделы полиции доставили более 300 подростков, которые, как предполагаются, являются приверженцами культуры неформального объединения "Редан". Беспорядки начались после того, как 23 февраля несколько участников движения во время онлайн-трансляции в Telegram оскорбительно высказались против лиц неславянской внешности. После этого подростки спустилась в метро и на станции "Лубянка" подрались с другими несовершеннолетними.



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