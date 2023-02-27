Психолог перечислил особенности общения родителей с подростками-неформалами

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Отношения в семье следует выстраивать открытые, здоровые и доверительные. Об особенностях общения родителей с подростками-неформалами в разговоре с "Мослентой" рассказал клинический психолог Роман Мирошкин.

"То же самое касается контактов с другими взрослыми. У подростка должна быть возможность говорить о том, что его беспокоит. И он должен хотеть прислушиваться к мнению своих родителей и учителей. Он должен доверять им. Заслужить это доверие – их задача", – подчеркнул он.

Специалист указал, что не следует критиковать ребенка на регулярной основе. По словам эксперта, к нему необходимо относиться с уважением.

Ранее в московских торговых центрах "Авиапарк" и "Маркос-Молл" произошли массовые драки, участниками которых были представители движения "Редан". Они носят длинные темные волосы и значки паука на одежде.

По словам молодого человека из данной субкультуры, суть "ЧВК Редан" состоит в том, что подростки с неформальной внешностью противостоят людям, которые считают это неправильным. Однако противник движения заявил, что представителями "реданов" являются закомплексованные подростки, которые имеют проблемы с общением и которых гнобят.



Драки с участием подростков произошли в нескольких городах России

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