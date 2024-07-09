"Известия": в России осенью начнется эксперимент по маркировке видеоигр

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Осенью 2024 года в России стартует добровольный эксперимент по маркировке видеоигр. Об этом сообщает газета "Известия".

Генеральный директор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ) Александр Михеев сообщил, что разработанная ассоциацией маркировка была предварительно утверждена Минэкономразвития РФ.

Работа проводится в рамках поручения Владимира Путина о безопасности информации в видеоиграх. Специалисты провели анализ европейских и американских систем маркировки в играх, а также российского законодательства. По итогам работы был составлен список из семи категорий: жестокость, страх, секс, сквернословие, алкоголь и курение, наркотики, внутриигровые трансакции.

Предполагается, что в рамках эксперимента участники АПРИОРИ будут самостоятельно маркировать свою продукцию, а также наносить соответствующие знаки на упаковки и помечать ими сетевой контент.

В свою очередь, Astrum Entertainment, выпустившая популярную игру Atomic Heart, сообщила, что планирует внедрять маркировку в будущие игры. Участники рынка считают, что подобная инициатива может продемонстрировать ответственное отношение издателей и разработчиков видеоигр к потребителям.

Ранее российские власти решили провести эксперимент по маркировке некоторых детских товаров с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года. Тест включил в себя продукцию для детей в возрасте до 14 лет. В списке оказались в том числе самокаты, игрушечные автомобили, куклы и коляски для них, головоломки, наборы электрических гоночных машин, карточные и настольные игры, столы для игры в бильярд и пинбол.