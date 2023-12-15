Кабмин РФ одобрил эксперимент по маркировке ряда детских товаров

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Российские власти решили провести эксперимент по маркировке ряда детских товаров с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Из текста следует, что эксперимент включит в себя продукцию для детей в возрасте до 14 лет. В списке оказались в том числе самокаты, игрушечные автомобили, куклы и коляски для них, головоломки, наборы электрических гоночных машин, карточные и настольные игры, столы для игры в бильярд и пинбол.

Принять участие в эксперименте можно на добровольной основе, уточняется в документе.

Ранее стало известно, что кабмин РФ расширил перечень детской продукции, которая облагается пониженной ставкой налога на добавленную стоимость (НДС) в 10%.

В этот список попали велосипеды, автокресла, детские стульчики для кормления, соски, горки для купания и другие детские товары, следует из документа. В постановлении Мишустина говорится, что такое решение принято для поддержки отечественных производителей.



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