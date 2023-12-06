Минпромторг РФ ожидает старт эксперимента по маркировке товаров для детей 15 декабря

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Минпромторг предположил, что эксперимент по маркировке и прослеживаемости оборота детских товаров в России начнется 15 декабря. Об этом рассказал глава департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции министерства Владислав Заславский, передает ТАСС.

По его словам, аппарат правительства, вероятно, сдвинет сроки эксперимента на то количество дней, на которое будет позже выпущен проект постановления.

В документе, опубликованном в августе 2023 года, начало эксперимента ожидалось 1 декабря.

Ранее российское правительство представило поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают расширение перечня детских товаров, на которые распространяется пониженная до 10% ставка налога на добавленную стоимость.

Госдума увеличила перечень детских товаров, которые облагаются НДС по пониженной ставке