Кабмин утвердил льготный НДС для детских пеленок и автокресел в РФ

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Российский кабмин утвердил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие расширение списка детской продукции, на которые распространяется пониженная до 10% ставка налога на добавленную стоимость. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ правительства.

Согласно нововведению, в такой перечень попали автокресла и пеленки. В пресс-службах правительства и Минпромторга подтвердили, что комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующие поправки. Это поможет не только снизить нагрузку на производителей, но и оказать поддержку семьям с детьми.

На данный момент в Налоговом кодексе уже предусмотрена льготная ставка НДС для некоторых детских товаров. Например, она действует для трикотажных и швейных изделий, колясок, детских кроватей и матрасов. Однако остальная продукция облагается ставкой НДС в 20%.

Теперь эта льгота будет расширена. Так, пониженная ставка будет действовать на детскую мебель, велосипеды, детские автокресла. Из пояснительной записки следует, что речь идет только о товарах, предназначенных для использования несовершеннолетними.

Ранее глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил выдавать молодым семьям беспроцентную ипотеку. Вместе с этим он указал, что возвращение кредита необходимо соотносить с количеством несовершеннолетних в семье.