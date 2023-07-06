Мишустин заявил об увеличении размера льготного кредитования по сельской ипотеке

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Кабмин РФ увеличил максимальный размер льготного кредитования по сельской ипотеке, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Теперь правительство расширяет для граждан условия участия в государственной программе. В первую очередь возрастает размер льготного кредита с 3 до 6 миллионов рублей для жителей тех субъектов РФ, которые применяют этот механизм", – сказал Мишустин на заседании правительства.

Отмечается, что льготные кредиты по ставке до 3% годовых в рамках программы "Сельская ипотека" уже взяли более 100 тысяч заемщиков.

Ранее в России снизили ставки по программе "Сельская ипотека" для приграничных территорий. Соответствующее распоряжение подписал Мишустин в январе этого года. Максимальная ставка по льготному кредиту на приграничных территориях составляет всего 0,1%.

Кроме того, в России расширили программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Теперь программой смогут воспользоваться сотрудники всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет. Для ее получения нужно зарабатывать 120 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и 70 тысяч в остальных населенных пунктах.

Чтобы не потерять выгодную ставку по ипотеке, человеку необходимо проработать в аккредитованной компании не менее 5 лет. При этом если сотрудник уволится раньше, то льготная ставка будет действовать для него еще полгода.

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