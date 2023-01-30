В РФ расширили программу льготной ипотеки для IT-специалистов

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Правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

По его словам, льготными кредитами смогут воспользоваться сотрудники всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет. Кроме того, теперь для получения льготной ипотеки IT-специалистам нужно зарабатывать 120 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и 70 тысяч в остальных населенных пунктах.

"При этом требования для специалистов, работающих в Москве, останутся прежними – минимальная зарплата должна составлять не менее 150 тысяч рублей в месяц. При расчете доходов будет учитываться не только зарплата с основного места работы, но и по совместительству в аккредитованной IT-компании", – говорится в телеграм-канале правительства.

Чтобы не потерять выгодную ставку по ипотеке, человеку необходимо проработать в аккредитованной компании не менее 5 лет. При этом если сотрудник уволится раньше, то льготная ставка будет действовать для него еще полгода.

Мишустин указал на важность оказания всесторонней поддержки IT-специалистам для сохранения кадрового потенциала индустрии. Он уточнил, что для обеспечения технологического суверенитета страны нужны эксперты в этой области.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что льготную ипотеку смогут оформить сотрудники около 20 тысяч аккредитованных IT-компаний. В этом году ставка составит до 5% годовых, а за счет банковских и региональных программ она может быть дополнительно снижена.

По его словам, в этом году на обслуживание кредитов планируется направить 6,5 миллиарда рублей. Чернышенко уточнил, что благодаря этому получится поддержать не менее 24 тысяч специалистов. При этом в 2024 году будет выделено 8 миллиардов рублей для поддержки еще 20 тысяч заявок.

Чернышенко добавил, что общая сумма ипотечных кредитов для IT-специалистов в 2022 году превысила 54 миллиарда рублей.

Ранее Сбербанк повысил минимальные ставки по базовым ипотечным программам на 0,5 процентного пункта, до 10,9%, с 10 января. При этом представитель банка тогда добавил, что большому числу организаций придется корректировать ставки по ипотеке из-за роста стоимости заимствования облигаций федерального займа на рынке.



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