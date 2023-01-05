Действие программы льготной ипотеки в РФ продлили до 1 июля 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил действие программы "Льготная ипотека" до 1 июля 2024 года, а также расширил условия "Семейной ипотеки", сообщалось на сайте кабмина.

Получить льготный ипотечный кредит по ставке до 8% годовых можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или на покупку земельного участка для его строительства. Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей, а для остальных регионов – 6 миллионов. По условиям программы первоначальный взнос должен составлять не менее 15%.

Также расширены условия программы "Семейная ипотека". Раньше участвовать в ней могли семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года. Теперь программа доступна для семей, где есть два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет. Сроки их рождения уже не имеют значения.

Ставка по кредиту останется прежней – 6% годовых. Максимальный размер субсидируемого кредита также составит 12 и 6 миллионов рублей, в зависимости от регионов.

Ранее правительство РФ приняло решение о продлении программы семейной ипотеки. Россияне смогут воспользоваться условиями программы до 1 июля 2024 года. Действие программы семейной ипотеки было продлено по поручению Владимира Путина.

До этого правительство РФ на год продлило выплаты в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей. Программа будет действовать для семей, где третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!