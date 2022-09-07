Путин поручил продлить до 2030 года программу дальневосточной ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Программа дальневосточной ипотеки должна быть продлена как минимум до 2030 года, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Напомню, что программа рассчитана до 2024 года, но, учитывая востребованность и эффективность, предлагаю продлить ее как минимум до 2030 года, надеюсь, что дальневосточники это точно оценят", – приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что правительство РФ расширило программу дальневосточной ипотеки на врачей и учителей. Уточнялось, что теперь взять кредит по ставке до 2% на строительство или покупку жилья смогут педагоги и медики, проработавшие по своим специальностям на Дальнем Востоке не менее 5 лет.

Сообщалось, что возраст и семейное положение новых участников не будут учитываться. До этого льготные займы могли брать только молодые семьи, участники программы "Дальневосточный гектар", а также программ повышения трудовой мобильности.

В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о бессрочном продлении сельской ипотеки. Мишустин добавил, что в России действуют четыре программы льготного кредитования, по которым можно приобрести собственный дом: сельская, семейная, дальневосточная и льготная ипотеки.

